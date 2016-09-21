日媒：陸生高考落敗 赴日唸書拚逆轉勝

《日本經濟新聞》20日報導，近年東京大學、早稻田大學等日本一流大學湧入大量中國留學生。報導稱，很多日本一流大學成為大陸學生在本國高考失利後的「復活之地」。

報導稱，東京有專門收大陸留學生的預備學校，一所「知行學園」距離JR新大久保地鐵站步行5分鐘，現有學生1200人，以日本的大學或研究生院為入學目標，完全用中文上課。2008年開辦以來，已將很多學生送入日本一流大學，因此在中國留學生之間頗有口碑。這裡的學生苦行僧般的學習一年到一年半之後，才能達到合格要求，報考大學。

什麼樣的中國學生會以日本大學為留學目標？知行學園的楊姓校長稱：「大約有一半都是高考失敗或考研失敗的學生。」

一名22歲的袁姓女學生來自遼寧，2014年7月來日本。她表示：「原來在（中國大陸）國內就讀的大學很一般，即使順利畢業，能不能找到工作也完全沒把握。」

她說高中3年她非常刻苦，經常在學校從早晨7點學習到晚上9點，回到家裡還要學到夜裡12點才睡覺。她心裡一直有一種恐懼感，如果不能進入名牌大學，那就很難找到工作，「那種無形的壓力一直潛伏在內心。」

不過，她的高考成績非常不理想，她覺得「一輩子就完了」，她進了一所很一般的學校。但那所大學都是不愛學習的學生，大多在混日子，當時她開始對留學有所耳聞。「再拚一次，進入日本的好大學的話，今後還有進入大公司、獲得幸福的機會」，於是她決定來日本開啟新的人生。

報導稱，在中國高考失敗的學生們正在加速「脫中國」的趨勢，留學目的地之一便是日本。報導並指早稻田大學在中國名氣很大，超過了慶應大學和一橋大學。

今年5月，早稻田大學實際在籍的陸生達到2550人，比5年前增加了40%，占了留學生總人數一半。有報考生說，在早稻田的留學生入學考試考場裡一看，全都是中國人。東京大學的陸生也比5年前增加四成，占外國學生總數的44.6%。

(旺報)