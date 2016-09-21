3台人潛入金門古厝偷竊 警截獲大批古物

金門警方破獲古厝竊案，截獲大批失竊的古文物。（李金生攝）

陳年高粱酒失竊，連神像也被偷走。（李金生攝）

已有百年歷史的瓷碗也是失物之一。（李金生攝）

黃姓屋主肯定警方火速破案，努力追回失物。（李金生攝）

傳出古文物竊案的金門官澳紅磚大洋樓，目前是背包客必拍景點之一。（李金生攝）

金門官澳村口的紅磚「五腳基洋樓」失竊包括古契、古籍、香爐和銅鏡、龍銀、袁大頭在內的文物，警方採取陸海空大攔截行動，逮捕3名來自台灣嘉義的男、女竊賊，其中1人還是有竊盜前科的古文獻收藏家，今年已來到金門尋找下手目標16趟，全案移送偵辦並續追查贓物。

警方調查，黃姓屋主在8月底因病赴台看診，9月3日返家時發現家中側門打開，2樓抽屜和保險箱也遭動手腳，物品散落一地 ，大批古物包括古契、古籍、香爐、銅鏡、龍銀、袁大頭及高粱酒、洋酒，甚至他珍藏的早期「尪仔標」、「華僑回國證明書」及寫有「反共抗俄」字樣的電報都失竊，損失一時無法估計。

金湖警分局長劉清俊成立專案小組，火速將失竊物品的品項、特徵，傳真相關單位及貨運行協尋，全面截斷贓物運出金門的管道。次日果然接獲金門航警所通報安檢時發現1名黃姓旅客的行李中，有不少物品特徵與通報贓物吻合。

專案小組趕到現場，再從他的行李中查獲包括高粱酒、洋酒、金飾、古錢幣、古地契、瓷盤、合同、典當書、線裝書籍、神像、茶葉等在內的大批贓物，另在貨運行也追回部分贓物。

黃嫌起初辯稱是在金門下鄉收購，後來眼看紙包不住火，才俯首認罪，坦承都是從官澳村口著名建築，目前已是背包客必拍景點的「五腳基洋樓」偷出來。

專案小組發現黃嫌（50歲）是1名兼做骨董交易的古文獻收藏家，專攻古契和字畫修補、裱背，但曾有竊盜前科，今年已出入金門16趟之多。他在8月31日抵金，與另名也是骨董商的沈姓嫌犯（50歲）接頭後，即租車連同沈嫌許姓女友（48歲）共3人在金沙鎮閒晃，直至入夜後在許女把風下、由沈、黃2人潛入洋樓內行竊，得手後帶回民宿分贓。

沈、許2嫌並在4日先行搭機離境，晚1天走的黃嫌則人贓俱獲，被警方逮個正著。警方調閱監視器確認犯嫌身分，持檢方拘票赴嘉義帶回沈、許姓情侶，黃、沈2人訊後收押，許女則飭回。

警方發現查扣的手機內有大批古厝和古文物照片，研判黃、沈2人以金門古厝為提款機，先到處拍照用通訊軟體發送收藏家，接受「下單」後再著手行竊。但因目前尚無其他民眾報案，追查犯行有困難，警方籲請民眾檢視家中文物，若有失竊趕緊報案偵辦。

(中時)

警方截獲的舊鈔、古幣和銀質手環。（李金生攝）

竊賊連早期的「華僑回國證明書」也偷。（李金生攝）

失物之一的早期童玩「尪仔標」。（李金生攝）

電報也照偷不誤，讓失主氣壞了。（李金生攝）

失竊的銅製香爐，黃姓屋主聲稱己有100年以上。（李金生攝）