總統府公布新一波駐外大使名單

宣誓人員名單。(崔慈悌翻攝)

總統府22日將舉行「新任行政院、國家安全會議等政務人員及駐外大使宣誓典禮」，駐外大使宣誓名單包括：駐拉脫維亞大使吳榮泉、駐澳大利亞大使常以立、駐宏都拉斯大使黃榮國、駐以色列大使季韻聲。

宣誓典禮將由蔡英文總統擔任監誓人，副總統陳建仁也將出席，此次宣誓人有10名，名單除了之前已公布的行政院政務委員鄧振中、不當黨產處理委員會主委顧立雄，以及國家安全會議副秘書長曾厚仁外，另有7名駐外人員。

其中駐斐濟大使為邱太欽、駐薩爾瓦多大使謝妙宏、駐馬紹爾群島共和國大使為唐殿文。

(工商)