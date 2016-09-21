名醫詐保 5嫌聲押獲准
桃園地檢署今天晚上7點半，將敏盛醫院副院長李威傑、林克臻婦產科診所院長林克臻，李威傑的小三鄒竺君、保險黃牛何碧雲，和她串通當病患的30歲兒子張添誠，依詐欺、偽造文書等罪嫌，向桃園地院聲請羈押獲准，其他15人則以5萬至15萬元交保。
敏盛醫院則發表聲明稿表示，昨天下午起已停止李威傑所有醫療業務，一切依規定配合後續司法調查，李威傑的病人也安排由其他資深主治醫師接手。對於整個事件過程，就院方目前內部調查，屬於李醫師個人行為，檢討現行內部流程是否有疏漏之處，等事件釐清後，再完整向大眾說明。
(中時)
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