名醫詐保 5嫌聲押獲准

李威傑試圖用外套遮住臉，不願被拍到。（葉臻攝）

保險黃牛何碧雲（左）和小三鄒竺君（右）也被羈押。（葉臻攝）

李威傑是桃園敏盛醫院副院長。（葉臻攝）

桃園地檢署今天晚上7點半，將敏盛醫院副院長李威傑、林克臻婦產科診所院長林克臻，李威傑的小三鄒竺君、保險黃牛何碧雲，和她串通當病患的30歲兒子張添誠，依詐欺、偽造文書等罪嫌，向桃園地院聲請羈押獲准，其他15人則以5萬至15萬元交保。

敏盛醫院則發表聲明稿表示，昨天下午起已停止李威傑所有醫療業務，一切依規定配合後續司法調查，李威傑的病人也安排由其他資深主治醫師接手。對於整個事件過程，就院方目前內部調查，屬於李醫師個人行為，檢討現行內部流程是否有疏漏之處，等事件釐清後，再完整向大眾說明。

(中時)