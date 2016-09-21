陸10月起全面實施外資審查報備制

大陸對外資開放再邁一大步！大陸商務部正在研擬縮減自貿區負面清單項目，從目前122項再進行縮減。同時從10月起，將在全大陸對外資實施負面清單的管理新制，只要在負面清單以外的項目，外商都可經營，不必再經過審查，此舉意味過去30多年外資審查舊制將劃下句點。

(旺報)