被SJ利特打臉 韓庚反擊：難道私下聊天要錄音？
大陸男星韓庚2005年在韓國以Super Junior（SJ）成員出道，2009年他閃電退團，成為陸籍藝人向韓國公司要求解約的首例，日前媒體報導韓庚自述去年SJ十三人有望復合合體，卻引來SJ隊長利特打臉「沒通過電話」，稍早韓庚方面再反擊，無奈稱難道以後私下聊天需要錄音？
韓庚日前接受專訪，他透露去年SJ出道滿十周年時，他曾打給前經紀人與隊長利特，提議趁這個機會集合大家，出一張EP然後一起宣傳半年，「不是為了別的，而是紀念我們在一起的十年」，可惜最後沒實現，消息傳回韓國，利特則透過公司回應：「根本就沒有跟韓庚通過電話」，引起熱議。
稍早，韓庚透過工作室發文，解釋通話發生在2015年春節，而韓庚接受採訪是2個月前的事，並非「前幾日」的新聞，他深知藝人接受訪問，回不回答敏感問題都會被作文章，但絕不會扭曲事實，也不會故意杜撰來炒作。
韓庚回大陸發展已近7年，工作室說，這段時間內常有中傷或流言蜚語，他們都可以一笑置之，這回心疼韓庚誠實回答了一個問題，卻被批評是炒作，痛心問：「難道要藝人在私下裡聚餐打電話聊天都自備錄音嗎？」網友對此則有正反兩極評論，紛紛說：「自己離開的就別來拉扯了」、「請你們保護好他。當初回國就是為了可以做他想做的」、「大寫的尷尬」。
(中時電子報)
關鍵字：韓庚
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