郝柏村啟程赴美　參加抗戰史座談會

前行政院長郝柏村21日晚間搭乘長榮班機啟程赴美。（陳麒全攝）

郝柏村雖然已高齡98歲，但他的精神與氣色都很不錯。（陳麒全攝）

前行政院長郝柏村21日晚間搭乘長榮班機啟程赴美，前往紐約訪問，將參加在23日與25日分別在紐約及華府舉行的抗戰史座談會。

郝柏村雖然已高齡98歲，但他的精神與氣色都很不錯，部份旅客看到他，還叫聲「郝伯伯耶」，他也微笑與同機旅客揮手致意，隨即在長榮航空地勤人員的安排下登機就坐。

郝柏村的兒子前台北市長郝龍斌20日就先啟程前往美國，準備參加在波士頓舉行的全美台灣同鄉聯誼會年會，並沒有與郝柏村同行。

(中時)