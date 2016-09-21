郝柏村啟程赴美 參加抗戰史座談會
前行政院長郝柏村21日晚間搭乘長榮班機啟程赴美，前往紐約訪問，將參加在23日與25日分別在紐約及華府舉行的抗戰史座談會。
郝柏村雖然已高齡98歲，但他的精神與氣色都很不錯，部份旅客看到他，還叫聲「郝伯伯耶」，他也微笑與同機旅客揮手致意，隨即在長榮航空地勤人員的安排下登機就坐。
郝柏村的兒子前台北市長郝龍斌20日就先啟程前往美國，準備參加在波士頓舉行的全美台灣同鄉聯誼會年會，並沒有與郝柏村同行。
(中時)
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