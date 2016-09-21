畢不了業 肄業生政大偷包包

遭彭嫌竊取的學生包包及證件。（陳鴻偉翻攝）

28歲因詐欺案遭通緝的彭姓男子，原本就讀北部某知名大學，但因故休學無法順利畢業，此後就在政治大學附近租屋，沒事就出沒在校內體育館、圖書館及附近餐廳，伺機尋找目標行竊。

警方調查，彭嫌趁學生離開上廁所、取餐或午睡時，悄悄靠近然後偷取包包及財物，陸續犯下3起竊案，19日彭嫌出沒在指南郵局時，被巡邏的文山一分局指南所副所長薛靖彥、員警沈仕旻一眼發現，循線將他逮捕，全案依竊盜罪送辦，詐欺部份則解送地檢署歸案。

(中時)