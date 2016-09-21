微軟砸400億美元實施庫藏股計畫 調高股利8％

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微軟周二宣布，最高投入400億美元買回自家股票，並擬提高股利8％，顯示這家軟體巨擘仍延續過去現金回饋股東的作風。

最新實施庫藏股計畫的目標與2013年宣布規模相當，對此微軟周二表示，前一輪庫藏股預計2016年底完成。

微軟今年將股利由0.36美元調升8％至0.39美元，這使微軟股利報酬由2.3％上揚至2.7％。

(工商)