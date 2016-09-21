陸籍貨輪金門漏油 廈門派船抽除殘油
遭莫蘭蒂颱風從廈門吹到金門的4萬噸級貨輪「港泰台州」，縣府應變中心表示，漏油清汙作業進度超前，廈門市海事局2艘工作船也將於今（21）日晚間抵達「港泰台州」貨輪外圍待命，預計明天清晨展開殘油抽除作業。
縣府應變中心指出，廈門市海事局派遣「寶裕洲海01」及「寶裕洲海02」2艘工作船於晚間6時自廈門港出發，預計8點30分抵達「港泰台州」貨輪外圍待命，預計明天清晨開始殘油抽除的準備工作，該中心將全力協助進行殘油抽除作業，作業時間預計4至5天，船務保管人已向金門航港局申請進入限制水域程序。
該中心並指出，目前也已完成下水探勘作業，除左舷第3艙、第4艙發現裂縫及破洞外，其餘船體並未發現洩漏點，同時已將堵漏船體破洞修復器具備齊。但因固定技術人員的磁鐵出現吸力不足狀況，目前已送至金門當地的鐵工廠加工，明天第1次退潮立即下水進行堵漏作業。
該中心持續派員進行礁岩清汙作業和「港泰台州」擱淺現場及附近海域水質監測。縣府與交通部航港局下午召開第5次應變會議，船東同意將含油廢棄物運回對岸處理，有關應變期間的一切費用，須由船東支付並派專人接洽。
(中時)
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