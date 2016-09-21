吳念庭雙安解低潮 西武不敵歐力士

西武吳念庭21日對戰歐力士，3打數敲2安，終止連4場沒安打。（資料照片／西武官網）

琦玉西武獅21日客場交手歐力士猛牛，前7局打完後將戰局扳成2比2平手，但後援投手8局下崩盤，歐力士單局搶3分致勝，終場就以5比2擊敗西武，終止4連不勝，而已4戰沒安打的吳念庭，此戰3打數敲2安。

歐力士在首局就率先展開攻勢，安達了一擊出游擊方向安打後，吉田正尚用二壘安打助球隊先馳得點，3局上再靠著T－岡田的高飛犧牲打追加1分。西武稍後在4局上因2支連續安打追回1分，第7局山川穗高、吳念庭擊出安打後，代打的上本達之擊出中間方向的追平安打，兩隊2比2平手。

西武先發岸孝之此戰主投7局，用了144球，被敲7支安打，送出9K，失2分，在兩隊平手時退場，但牧田和久第8局登板放火，解決首名打者後連投2次保送再被敲安，製造滿壘危機，之後被代打的駿太掃出2分打點安打，若月健矢擊出游擊方向滾地球又造成吳念庭失誤，歐力士單局攻3分，最終也拿下勝利。

旅日選手吳念庭此戰擔任西武先發游擊手、打第8棒，3打數敲出2支安打，一解4戰沒表現的低潮，打擊率上升至2成16。

此戰歐力士松葉貴大先發7局，用了128球，被敲8支安打，送出11K，失2分，吉田一將中繼1局無失分，拿下本季第5勝。

(中時電子報)