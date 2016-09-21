警破獲醫師詐保案 詐領至少6000萬

何姓女子為首的詐保集團，過去五年來涉嫌向台北、桃園與高雄等醫師合作，開立不實診斷證明書、不實住院紀錄及收據等，藉此詐領高額醫療理賠保險金，牽涉醫療理賠保險金至少6千萬元新台幣。

內政部警政署刑事局21日說，於104年7月間接獲財團法人保險犯罪防制中心提供情資，指稱異常申請理賠之保戶余姓等人，自100年起共同向台北、桃園、高雄等特定醫院及特定醫師求診，並由醫師開立不實診斷證明書、不實住院紀錄及收據，藉此詐領高額醫療理賠保險金。

復經擴大比對，研判涉案人數約60餘人，受害壽險公司約數10家，牽涉醫療理賠保險金至少6千萬元，報請桃園地檢署檢察官呂象吾指揮偵辦。

警方說，全民健康保險開辦至今超過20年，財政困難，但不法集團卻勾結醫師，共謀詐領保險金及健保費用，惡性重大，偵破此一詐騙集團除宣示打擊保險詐欺犯罪之決心，並予心存僥倖犯罪者當頭棒喝。

(旺報)