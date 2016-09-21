警破獲醫師詐保案 詐領至少6000萬
何姓女子為首的詐保集團，過去五年來涉嫌向台北、桃園與高雄等醫師合作，開立不實診斷證明書、不實住院紀錄及收據等，藉此詐領高額醫療理賠保險金，牽涉醫療理賠保險金至少6千萬元新台幣。
內政部警政署刑事局21日說，於104年7月間接獲財團法人保險犯罪防制中心提供情資，指稱異常申請理賠之保戶余姓等人，自100年起共同向台北、桃園、高雄等特定醫院及特定醫師求診，並由醫師開立不實診斷證明書、不實住院紀錄及收據，藉此詐領高額醫療理賠保險金。
復經擴大比對，研判涉案人數約60餘人，受害壽險公司約數10家，牽涉醫療理賠保險金至少6千萬元，報請桃園地檢署檢察官呂象吾指揮偵辦。
警方說，全民健康保險開辦至今超過20年，財政困難，但不法集團卻勾結醫師，共謀詐領保險金及健保費用，惡性重大，偵破此一詐騙集團除宣示打擊保險詐欺犯罪之決心，並予心存僥倖犯罪者當頭棒喝。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。