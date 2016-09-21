TAKAHIRO、登坂廣臣將旋風登台 搶攻台影迷

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《HiGH ＆ LOW熱血街頭 電影版》海報。（圖／車庫娛樂）

《HiGH ＆ LOW熱血街頭 電影版～紅雨篇～》劇照，TAKAHIRO（左起）、齋藤工、登坂廣臣。（圖／車庫娛樂）

日本天團「放浪兄弟」重磅企劃的電影《HiGH & LOW熱血街頭》，為宣示進軍海外，並造福台灣粉絲，《HiGH & LOW熱血街頭》最新電影版「紅雨篇」特地選擇9月29日在台舉辦國際首映，主演電影的「放浪兄弟」主唱TAKAHIRO與「三代目J Soul Brothers」登坂廣臣也將來台，與粉絲見面！

《熱血街頭》以街頭少年的放浪生活為主軸，描繪男人們被迫捲入殘酷的街頭鬥爭，只有仰賴兄弟義氣才能攜手變強，挺身保護心愛家園。第二部電影版《紅雨篇》將來台舉辦國際首映，顯示放浪兄弟未來要全力經營台灣粉絲的決心。

《紅雨篇》描述曾與街頭霸主「無限」互別苗頭的「雨宮兄弟」雅貴（TAKAHIRO 飾）和廣斗（登坂廣臣 飾），始終不知道銷聲匿跡的大哥（齋藤工飾）去向，直到兩人在父母的忌日遇到一名神秘女子，才知道大哥涉入政商高層的黑幫陰謀。

TAKAHIRO和登坂廣臣都是團中首屈一指的實力唱將，兩人演技也不含糊，登坂廣臣還曾獲得日本奧斯卡最佳新人演員，全方位表演實力，讓兩人格外受到注目，成為第二部電影版的主演雙星。兩人將在29日（四）晚間來台出席首映會，並將進場與熱情粉絲近距離互動。

(中時)