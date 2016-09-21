高國輝失誤 獅9局追平犀
(22:11 更新9局結束)義大犀牛今挾帶三連勝氣勢在台中洲際棒球場迎戰統一獅，前4局就屢屢展開攻勢，雖然獅隊也非省油的燈，靠著羅國龍與劉芙豪的三支全壘打追分，9上更趁著義大守備失誤扳平比數，兩隊以6比6打進延長。
此役首局義大就靠著3支安打串聯先馳得點，第2局胡金龍也轟出擊中右外野全壘打標竿的陽春炮，再為球隊添得1分，取得2比0領先。
第3局獅隊終於展開攻勢，趁著力猛投出3次保送，加上唐肇廷的高飛犧牲打，把比數扳平，但下半局義大林益全轟出陽春炮，再次要回領先，隨後高國輝擊成內野高飛球，造成一壘手高國慶失誤，直接跑上二壘，義大也把握機會再利用2支安打，單局攻下3分，以5比2領先。
獅隊第4局也利用全壘打追分，羅國龍轟出陽春炮追回1分，不過下半局義大靠著林哲瑄的高飛犧牲打再將比數拉開，第7局羅國龍再度站出來轟出單場第二轟，前7局義大以6比4領先。
獅隊第8局劉芙豪也開轟，追到僅剩1分差，9上獅隊先是羅國龍擊出內野滾地球，造成游擊手發生失誤，隨後高國慶適時擊出安打，加上高國輝又發生接球失誤，獅隊將分數扳平。
(中時電子報)
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