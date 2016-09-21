韓防長：有用特種部隊剷除金正恩計劃

我要評比

朝中社20日發布金正恩近日指導新型大功率衛星運載火箭發動機地上點火試驗。南韓目前已有剷除金正恩計劃（圖／新華社）

南韓國國防部長官韓民求21日出席國會質詢時表示，韓軍有在發生緊急情況時剷除北韓勞動黨委員長金正恩的計劃。

韓民求在國會質詢政府有關外交、統一和安全的工作會議時表示，韓軍有計劃成立特種作戰部隊，在發生緊急情況時剷除金正恩。

韓民求提到大規模懲罰報復作戰計劃並表示，該計劃旨在針對敵方首腦機關及重要地區，利用具有精確打擊能力的導彈進行報復。

最近，南韓國防部介紹應對朝鮮核與導彈威脅的「韓國型三軸體系」。第一軸是在出現北韓導彈襲擊跡象時用殺傷鏈系統攔截移動式發射架和固定設施，第二軸是用韓國型導彈防禦系統（KAMD）攔截導彈，第三軸是消滅北韓指揮部的大規模打擊報復作戰概念「KMPR」。韓民求說，爭取在2020年代初前完成構建韓國型導彈防禦系統和殺傷鏈系統。

(中時電子報)