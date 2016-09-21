土豪養號 雙色球中660萬人幣
大陸江蘇連雲港雙色球660萬（人民幣，下同）大獎得主日前現身領獎。前來領獎的是親兄弟三人，他們透露得牌秘訣，就是每期花5000元養號碼，終於中獎。
《現代快報》報導，此三兄弟平常感情和睦，合夥做買賣。平日裡，老大和老二偏愛棋牌類，老三卻喜愛羽毛球和彩票。因為家底殷實，他們平時都花5000多元購買「12+3」的大複式，有時甚至升級為「12+5」，堪稱土豪式養號。
三兄弟14日說，他們在連雲港合夥做買賣，一起做了十多年，每年都能進賬一筆可觀的收入，兄弟從沒有為財產鬧出過矛盾，三人買彩票約一年多的時間，終於中獎。
(旺報)
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