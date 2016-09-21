陽岱鋼美技救援 保大谷翔平9勝
爭取日職太平洋聯盟龍頭，目前沒有勝差的福岡軟銀鷹和北海道日本火腿鬥士21日展開「天王山之戰」，「二刀流」大谷翔平先發8局僅失1分(非自責)，帶領火腿以2比1勝出，拿下4連勝，洋聯獨居第1，而因傷休戰3天的陽岱鋼，此戰代打上陣雖沒敲安打，但2度演出美技守備。
面對軟銀先發千賀滉大，萊爾德在2局上敲出左外野方向的2分全壘打，本季累積38轟仍居洋聯全壘打王，而這一轟也替火腿轟下勝利。軟銀5局下靠本多雄一的安打敲回1分，第9局雖攻佔二、三壘，江川智晃在2出局後擊出中外野深遠飛球，但被陽岱鋼以精彩「再見接殺」沒收，火腿以1分險勝。
大谷翔平先發8局，用了112球，只被擊出4支安打，送出8K，另投出3次四壞保送，僅僅只掉1分，拿下本季第9勝，也是繼7月3日後再奪勝投。而此戰他不僅擔任先發投手，還兼打第8棒，4打數敲出1支二壘安打，吞下3K。
至於陽岱鋼8月中在守備時撞上全壘打牆，因此造成右胸2根肋骨骨折，帶傷上陣1個月後，直到上周才被移出先發，近3場比賽都沒有出賽，休了5天之後，此戰仍沒有被排上先發，但他在7局上代打上陣，遭到岩嵜翔的三振。
接著陽岱鋼也接替守中外野，7局下面對今宮健太擊出的中外野飛球，他又撞在全壘打牆上將球接殺，雖然是精彩守備演出，但有傷在身的他又讓大家替他捏了一把冷汗，接著他又在9局下用美技幫球隊守住勝利，也保住大谷翔平的勝投。
(中時電子報)
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