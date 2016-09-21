金來沅扮暖男老師太犯規 熟齡師奶全買單
朴信惠、金來沅主演八大戲劇台《Doctors醫生們》20日播出第二集有線平均收視率為0.76，收視總人口達36萬5000人，繼續穩座晚間10點韓劇線冠軍。其中，分眾收視在45至54歲的熟齡師奶族群有2.67的收視佳績。該劇讓朴遇上「暖男老師」金來沅，不少影迷留言：「如果是我的老師，我一定天天乖乖讀書。」
八大電視在官方臉書舉辦《Doctors》贈獎遊戲，請網友拍下播出畫面，並寫下對金來沅飾演的「智弘」老師留言，引起廣大迴響。在破百則留言裡，不少粉絲表示渴望被這種暖男老師授課，笑說一定也能像朴信惠成為優秀學生。該劇於八大戲劇台，每週一至五晚間10點雙語播出，台灣愛奇藝同步播出。
(中時)
關鍵字：金來沅、Doctors醫生們、朴信惠
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。