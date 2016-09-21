金來沅扮暖男老師太犯規 熟齡師奶全買單

朴信惠（左）和金來沅在《Doctors醫生們》中默契十足。（圖／八大戲劇台）

朴信惠、金來沅主演八大戲劇台《Doctors醫生們》20日播出第二集有線平均收視率為0.76，收視總人口達36萬5000人，繼續穩座晚間10點韓劇線冠軍。其中，分眾收視在45至54歲的熟齡師奶族群有2.67的收視佳績。該劇讓朴遇上「暖男老師」金來沅，不少影迷留言：「如果是我的老師，我一定天天乖乖讀書。」

八大電視在官方臉書舉辦《Doctors》贈獎遊戲，請網友拍下播出畫面，並寫下對金來沅飾演的「智弘」老師留言，引起廣大迴響。在破百則留言裡，不少粉絲表示渴望被這種暖男老師授課，笑說一定也能像朴信惠成為優秀學生。該劇於八大戲劇台，每週一至五晚間10點雙語播出，台灣愛奇藝同步播出。

(中時)