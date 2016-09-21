長耀盃女子組開打 普門美少女差點大三元
長耀盃女子組今開打，上屆HBL殺進四強、卻因全隊食物中毒飲恨的普門高中，首戰就遭遇準決賽對手、上屆冠軍淡水商工，憑藉美少女劉昕妤繳出16分、11籃板、9阻攻的準大三元表現，以82比58大勝淡商，報了上屆準決賽落敗的一箭之仇。
劉昕妤送出9火鍋雖是生涯新高，但就差1次就能締造「大三元」成績，難免可惜。除了她有精彩表現，「羅家姊妹」羅培甄與羅培儀攜手進擊，羅培甄攻下20分、10籃板「雙10表現」，羅培儀20分、6籃板外帶驚人的5抄截，3人的精采表現，讓淡商吃足苦頭。
上屆HBL拿下隊史第9座冠軍的淡水商工，新學年面對主力畢業的危機，本屆長耀盃除了高三中鋒吳佳樺23分、14籃板，其他球員因上屆出賽機會不多，少有歷練機會，表現並不理想，但距離預賽還有時間，衛冕軍實力仍不能忽視。
(中時電子報)
關鍵字：冠軍
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