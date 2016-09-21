北京地陪賞遊客耳光 被列入黑名單
大陸北京日前傳出「黑一日遊」事件，北京市旅遊發展委員會委員趙廣朝21日說，涉事的黑心導遊及3名男性打人者共4人將被列入市旅遊委的旅遊信用資訊黑名單。
《北京青年報》報導，北京女遊客日前反映，她和家人參加一家旅行社組織的75元（人民幣，下同）的北京一日遊時，黑導遊途中要求每名遊客補交160元團費，有乘客因反抗遭黑導遊同行的3名男子毆打。
事發後，市旅遊委會與公安、交通、城管等相關部門對此事展開調查。目前初步判斷，這是一起非法一日遊案件，相關部門正在對涉事的陳姓黑導遊等人進行抓捕。
趙廣朝說，這4人將被禁止涉旅工作，如果再從事旅遊工作，將受到限制。同時，4人相關違法違規資訊將被公示在北京市旅遊委官網上，便於遊客監督。日後，如果黑名單上的「黑導遊」再出現違法違規情況，相關部門將會對他們加重處罰。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。