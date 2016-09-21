北京地陪賞遊客耳光 被列入黑名單

大陸北京日前傳出「黑一日遊」事件，北京市旅遊發展委員會委員趙廣朝21日說，涉事的黑心導遊及3名男性打人者共4人將被列入市旅遊委的旅遊信用資訊黑名單。

《北京青年報》報導，北京女遊客日前反映，她和家人參加一家旅行社組織的75元（人民幣，下同）的北京一日遊時，黑導遊途中要求每名遊客補交160元團費，有乘客因反抗遭黑導遊同行的3名男子毆打。

事發後，市旅遊委會與公安、交通、城管等相關部門對此事展開調查。目前初步判斷，這是一起非法一日遊案件，相關部門正在對涉事的陳姓黑導遊等人進行抓捕。

趙廣朝說，這4人將被禁止涉旅工作，如果再從事旅遊工作，將受到限制。同時，4人相關違法違規資訊將被公示在北京市旅遊委官網上，便於遊客監督。日後，如果黑名單上的「黑導遊」再出現違法違規情況，相關部門將會對他們加重處罰。

(旺報)