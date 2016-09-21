猴子把戲首場台灣見面會 憶太魯閣風光好感動

猴子把戲宣傳照。（圖／avex Taiwan）

日本搖滾樂團猴子把戲「MONKEY MAJIK」確定於10月16日在台北舉辦『台灣首次Fan Meeting』粉絲見面會，是他們5度來台開唱。組團16年來的他們，首次在台灣舉辦粉絲見面會，展現與台灣樂迷搏感情的真情意！來自加拿大的弟弟Blaise曾提到對台灣太魯閣的壯麗風光，很感動，彷彿進入另一國度。

他們的見面會預計下月16日於「後台BACKSTAGE CAFÉ」餐廳內舉行，門票2500元包含午餐餐點，另可以單獨與團員合照。門票下周三中午12點在全台ibon售票系統機台及網路開賣，相關活動可參考愛貝克斯台灣臉書粉絲頁。

(中時)