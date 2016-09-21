溜冰王子演「殿下」 妻夫木聰1秒變粉絲
中村義洋新作《殿下萬萬稅》，集結妻夫木聰、阿部貞夫、瑛太、竹內結子等陣容演出。其中世界冠軍「溜冰王子」羽生結弦演出殿下，劇組起先保密到家，直到開拍時才公開，讓所有人驚嚇連連，就連妻夫木聰也一秒變粉絲，羞說：「在世界頂端的人就是不一樣，他是那種看了會讓人覺得幸福的人，好想問他可不可以合照！」
年僅21歲的羽生結弦說：「第一次進片場拍電影其實很緊張，因為我不是演員，平常也很少見到藝人，很擔心會造成大家的困擾。但妻夫木聰、瑛太、阿部貞夫等前輩們都願意教我演戲，他們說不要緊張，就算緊張也可以很有自己的風格，照著自己的感覺去表演就一定沒問題！」電影30日在台上映。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。