溜冰王子演「殿下」 妻夫木聰1秒變粉絲

羽生結弦在片中演出威風凜凜的殿下。（圖／天馬行空）

中村義洋新作《殿下萬萬稅》，集結妻夫木聰、阿部貞夫、瑛太、竹內結子等陣容演出。其中世界冠軍「溜冰王子」羽生結弦演出殿下，劇組起先保密到家，直到開拍時才公開，讓所有人驚嚇連連，就連妻夫木聰也一秒變粉絲，羞說：「在世界頂端的人就是不一樣，他是那種看了會讓人覺得幸福的人，好想問他可不可以合照！」

年僅21歲的羽生結弦說：「第一次進片場拍電影其實很緊張，因為我不是演員，平常也很少見到藝人，很擔心會造成大家的困擾。但妻夫木聰、瑛太、阿部貞夫等前輩們都願意教我演戲，他們說不要緊張，就算緊張也可以很有自己的風格，照著自己的感覺去表演就一定沒問題！」電影30日在台上映。

(中時)