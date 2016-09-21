吸金近140億 馬勝集團吸金案主嫌許思為返臺歸案
新北地檢署偵辦馬勝金融集團（Maximtrader Group）違法吸金案，該集團2年吸金近140億元，去年9月依違反銀行法等罪嫌，起訴台灣區總裁張金素等13人；主嫌許思為料偵辦期間潛逃至馬來西亞，調查局與馬國司法單位合作，21日晚間將許嫌押解回台，並解送新北檢歸案。
許思為是「馬勝金融集團吸金案」主嫌，該集團涉及馬來西亞、新加坡、南韓、中港臺等跨國多層次傳銷吸金，自102年至104年陸續向民眾吸收資金，總額逾新臺幣139億元，其中許思為個人吸金總額高達2億餘元，涉嫌違反銀行法，該集團將所得不法款項匯往海外人頭帳戶藏匿及朋分花用，受害人數逾3千人。案經調查局偵辦移送新北地方法院檢察署偵查，許嫌於104年6月案件偵辦期間即先行潛逃出境，後經新北地方法院檢察署發布通緝令追緝。
調查局於7月間透過國際合作查知許嫌仍在東南亞各國逃竄，乃通令駐外人員與駐在國執法機關合作佈網，許思為因自澳門飛往馬來西亞時，因護照被註銷在通關時落網，隨即由馬來西亞官方通知押解回來歸案。
(中時)
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