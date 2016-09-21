昔日「玉女殺手」轉行當瑜珈老師 現拚復出逗笑辛曉琪
90年代知名音樂人郭子（郭蘅祈），曾創作多首膾炙人口歌曲，像是張學友《祝福》、《忘記你我做不到》、張惠妹《原來你什麼都不要》等均出自他手，只是他卻在1997年宣布退出歌壇，轉投幕後工作，後潛心修行佛法、出版佛教專輯，還當上了瑜珈老師。近日正籌備新專輯拚復出的他，不改過去幽默本性，在錄音間逗笑辛曉琪，昔日「玉女殺手」再現。
郭子除了替多位天王天后打造金曲外，自己本身也是個創作歌手，曾出版過《兒童樂園》、《鴿子與海》等多張被行家視為珍品的專輯，只可惜他「歌手」始終紅不過「作曲家」身分，在退出歌壇後，轉至幕後當演唱會導演，於2014年舉辦「《帶作品回家》25週年經典演唱會」並將歷年歌曲重編重唱，推出《帶作品回家》專輯，帶領聽眾回味多首經典，而郭子在睽違2年後、今年10月初將帶來全新作品《愛相同 致女伶》，向他敬愛的女歌手致敬。
據《聯合報》報導，郭子今日在錄影室巧遇辛曉琪，再現當年他「玉女殺手」的功力，靠一張快嘴成功逗樂辛曉琪，對方誇讚他新歌好聽，沒想到郭子聽見後不僅沒道謝，還反問：「你的意思是我製作不好喔？」讓辛曉琪哭笑不得。事實上早前因為郭子講話風趣，時常讓女歌手無法維持形象「破功」，於是在往後校園演唱會上都會訂定「郭子條款」，嚴拒接在他之後登台演出。
(中時電子報)
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