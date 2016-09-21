李太太注意！李鍾碩見面會24日開賣

李鍾碩在海內外人氣都相當高。（圖／點子海洋創意娛樂）

李鍾碩主演的《W-兩個世界》收視一路長紅，日前在首爾舉辦首場粉絲見面會，粉絲們從凌晨就開始聚集，足見人氣爆棚。主辦單位不讓台灣粉絲向隅，將10月22日19:00在台大體育館3樓盛大舉行台北見面會！門票將在24日，於KKTIX開始售票，請喜愛《W》及李鍾碩的朋友們準備好，迎接最帥老公抵台！

(中時)