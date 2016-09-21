出道15週年 中島美嘉來台開唱啦！

中島美嘉如今終於實現心願，將首度登台開唱。（圖／大鴻藝術）

出道15週年的中島美嘉，終於確定要來台灣舉辦首場演唱會！橫跨影歌視三棲的中島美嘉正式將於9月26到28日造訪，此行最重要的就是要在27日記者會公佈台灣演唱會的詳細訊息，她透過主辦單位表示：「謝謝大家長久以來的等待，這次台灣演唱會是一場獨一無二的特別演出，請大家期待！」

中島美嘉最近行程滿檔，剛結束與知名吉他手土屋公平合組的搖滾樂團「MIKA RANMARU」於東京、名古屋、大阪等地舉辦的演唱會，接著10月5日將推出出道15週年的自傳SONG BOOK「あまのじゃく」，11月2日則要發行新單曲〈Forget Me Not 勿忘我〉，同時也是新片《請與我的妻子結婚》的主題曲。

相當重視首場台灣演唱會的中島美嘉，雖內容還在規劃中，但她信心滿滿透過主辦單位表示：「絕對不會讓等待多年的歌迷失望，我會努力的。」「中島美嘉 SPECIAL LIVE 2016 IN TAIPEI」演唱會，相關詳情即將由她本人親自來台揭曉。

(中時)