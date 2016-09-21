台灣詐騙犯被押至大陸 陸外交部：讚賞柬埔寨

柬埔寨上月破獲電信詐騙案逮捕64名犯嫌，其中包含13名台灣人士，20日柬國將台灣人犯遣送至大陸；對此，大陸外交部發言人陸慷表示，中方高度讚賞和感謝柬埔寨方面始終堅持一個中國政策，與中方合作共同打擊電信網絡詐騙等跨境犯罪。

大陸外交部舉行例行記者會，被詢及有電信網絡詐騙犯罪嫌疑人從柬埔寨被押解回大陸，其中包括多名台灣籍嫌犯，台灣外交部、陸委會同聲表達抗議；陸慷表示，關於台灣當局的一些評論，「這不是外交事務」，可向國台辦瞭解大陸的正式立場；另中方高度讚賞柬埔寨方面始終堅持一個中國政策。

陸慷說，大陸公安部已經就有關案件具體情況發布消息；中方有關部門將對帶回的這些嫌犯依法處理。他並稱，此舉有利於徹底查清案情，有效打擊犯罪，維護受害人合法權益，並相信此舉會得到兩岸同胞和國際社會的理解和支持。

(旺報)