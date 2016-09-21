陳妍希暗示懷雙胞胎？想生4胎？ 手勢藏玄機

陳妍希、陳曉7月幸福完婚，將升格人父人母。（圖／中時資料照）

陳妍希手比「4」，引大家瘋狂猜測和寶寶有關。（圖／取材自陳妍希臉書）

藝人陳妍希和陳曉今（21日）一同現身北京的首都機場，夫妻倆一路十指緊扣，不時甜蜜交談，閃瞎眾人，而陳妍希身穿抹胸裙，現出5個月大的明顯孕肚，藏不住將升格人母的喜悅之情。而剛剛她在臉書分享游泳後的美照，還比出「4」手勢，不禁讓大家好奇是想暗示什麼嗎？

陳妍希稍早在臉書PO出剛游完泳上岸的照片，全身水滴都還沒擦乾，手就擺出「4」的Pose自拍，並寫下：「游個泳慶祝一下今天發佈會成功。你們知道我比這個手勢的意思嗎？」引來網友狂猜、「倒數4個月要生了」、「懷孕4個月」，更有人猜打算生4胎嗎，還是「一家四口，懷了雙胞胎？」

陳妍希指的應是新片《外公芳齡38》上映日期。（圖／取材自《外公芳齡38》微博）

不過，大家可能方向都猜錯了，陳妍希比這手勢的意思，應是指她發文所說的「發佈會」，她日前剛結束新電影《外公芳齡38》的拍攝，該片今舉行記者會，陳妍希雖沒到場，仍和現場電話連線，而該片預計11月11日在大陸上映，4隻手指看來就是和「1111」有關。

(中時電子報)