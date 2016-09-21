李婷宜產後復出首亮相 詮釋台版「阿信」

唐林(左起)、陳志強、李婷宜合演《阿寬》。(大愛台提供)

吳秀珠(左)與李婷宜。(大愛台提供)

陳志強(左)與林珮君在《阿寬》演母子。(大愛台提供)

中天「大愛劇場」《阿寬》21日辦上檔記者會，劇中演員李婷宜、陳志強、林珮君、吳秀珠、陳伶宣、唐林、李冠儀、鄒守宏等出席。已經當媽媽的李婷宜，回憶拍攝當時根本不知道自己已經懷孕，照樣拍落水和爆破戲，事後發現嚇了一跳，還好沒影響，劇中演她老公的陳志強打趣說：「小孩應該取名叫什麼寬，做個紀念。」

《阿寬》描述日據時代助產士阿寬(李婷宜飾)的一生，一雙天使的手迎來無數個呱呱落地的新生命，在動盪不安的年代經歷戰亂、喪夫等種種磨難，一人拉拔四個小孩長大，展現無比堅韌的生命力，猶如台灣阿信的翻版。

李婷宜原淡出多年，這次被《阿寬》的好劇本吸引，決心復出，演繹靈魂人物阿寬的人生故事，劇中她常跋山涉水、不遠千里前去接生，一場跌落溪谷的戲，演來更是辛苦，面對滾滾激流，為求逼真，李婷宜克服心理恐懼勇敢一躍而下，還回頭安慰劇組：「我有武打底子，身手很敏捷的！」

陳志強在戲裡出身世家子弟，後來因病早逝，印象最深刻的是為了演出肺結核的症狀，咳得非常辛苦，「我真的很用心在咳，感覺肺都要咳出來了，應該可以得一個最佳咳嗽獎！」

他在戲裡和李婷宜演夫妻，李婷宜誇說「他是我對戲這麼多演員中最會哭的男人！」除了肯定陳志強的演技，也很感謝他在拍戲過程中指導台語不輪轉的她發音，不過有次卻因他太嚴格，加上臨時改詞，讓李婷宜壓力很大，忍不住翻臉暴怒，「我就對他大吼你以為你真的很厲害，什麼都要聽你的嗎？然後就大哭走掉，可能當時懷孕情緒起伏比較大吧！」陳志強當場嚇呆，趕忙跑去安慰她，經過這次衝突，兩人感情默契反而變得更好，合作起來更順利。

產後首度公開亮相，李婷宜透露自己離標準體重還有10公斤，還在努力瘦身中，希望等狀態完全恢復再考慮辦婚宴。她在戲裡演助產士，事前做了很多功課，讓本來害怕生產的她放心不少，「以前我以為生小孩是要把子宮拿出來，然後生完再放回去。」聽到這席話一旁的陳志強笑翻，「妳以前健康教育真的沒學好耶！」李婷宜表示拍了這部戲，對於產前、產後的保養都長了不少知識，獲益匪淺。《阿寬》9/23起，每晚8點在大愛電視、每晚10點在中天娛樂台播出。

(中時)