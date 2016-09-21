日本神作《你的名字》 上映25天飆28億票房
被封為日本「神作」的動畫電影《你的名字》在日本票房蟬聯4週票房冠軍，上映25天累積已破91億日幣（約28億台幣），更帶動電影小說、電影圖文等周邊商品，同名原著小說也蟬聯3週日本暢銷書冠軍。
電影中的場景早已成為觀光「朝聖」聖地，甚至有許多旅行社已包成套裝行程，日本媒體總結《你的名字》電影帶起的周邊商機，超火紅熱賣商機上看500億日幣（約154億台幣）！
《你的名字》透過一段青澀動人的戀愛奇遇，找來《神隱少女》、《火影忍者》創作團隊，打造帶有奇幻又充滿寫實臨場感的感人畫面，描述一位高校女孩跟一個素未謀面的高中男孩互換身份，兩人漸漸對彼此產生好感的動人故事。因該片口碑狂燒，台灣片商決定10月14至16日舉辦口碑場，10月21日全台正式上映。
(中時)
關鍵字：你的名字
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