跟Siri談戀愛？ 台南人劇團《Solo Date》本周登場

台南人劇團《Solo Date》劇照。(台南人劇團提供)

台南人劇團繼《安平小鎮》後，緊接將於雲門劇場推出蔡柏璋首次結合新媒體挑戰獨角戲演出形式的《Solo Date》，這齣作品去年9月於桃園廣藝廳進行第一階段發展中呈現後，編導蔡柏璋和主創群繼續不斷調整修正，今年帶來全新的2.0版本，9月23日至10月2日將在台北雲門劇場共演11場。

《Solo Date》甫結束今年2016愛丁堡藝穗節臺灣季的24場演出，廣獲當地媒體評論一致好評，蘇格蘭獨立文化雜誌《瘦子》（The Skinny）評論說道：「令人驚艷的視覺，挑戰觀眾理智與情感上的感受，同時又具幽默。這部作品直搗當代關心主題的核心，並提供了一個全新徹底的面相，來探討亙古不變的主題：愛。」

結束愛丁堡藝穗節演出後，《Solo Date》隨即受邀至奧地利林茲電子數位藝術節擔任開幕演出，於當地著名的LENTOS美術館演出4場，同樣讓藝術節的觀眾驚艷與感動，本週起《Solo Date》將在台北雲門劇場一連演出兩週次。

該劇編導蔡柏璋以現有SIRI的科技研發來發想，透過機器人未來人格發展的可能性，想像近未來的人類與SIRI談戀愛，所可能引發的各種問題，企圖引領當代觀眾思考相關議題─人之所以不同於機器，或許在於至今無法被科學分析重現的慾望、嫉妒、愛戀等情感；而在現今亟欲創造出「擬人」的AI科技狂潮裡，人與機器互動的課題在此被重新檢視。

《Solo Date》以獨角戲的形式作為出發，與自己對話為骨幹，用solo-date（自己一個人的約會）為主旨來創作，一人分飾多角，讓劇中主角和事先預錄好的其他角色（皆由蔡柏璋本人扮演），進行對話與互動。另外也因時空背景及角色的設定，本劇將同時使用英文、法文、中文及台語，觀眾將可欣賞到蔡柏璋語言腔調的掌控能力。

此外，台南人劇團也於雲門劇場駐館期間，免費舉辦打開戲劇大門系列活動：「戲劇好好玩－劇場遊戲體驗工作坊」透過劇場遊戲體驗，一同探索身體想像與表達的無限可能性。

(旺報)