優人神鼓「77個擁抱」雲腳 21日起腳

優人神鼓「77個擁抱」雲腳計畫21日自屏東起腳。(優人神鼓提供)

優人神鼓「77個擁抱」雲腳暨聯合演出，21日從屏東萬金聖母殿起腳，藝術總監劉若瑀將帶領年輕優人團員，利用26天時間，徒步520公里走進西台灣11個監所，不僅將分享新書《77個擁抱：一場冒險，看見自己》，優人神鼓也將與彰監鼓舞打擊樂團攜手在全台7縣市聯合公益演出，擊打收容人的生命樂章。

劉若瑀帶領所有團員在萬金聖母殿前起腳，她勉勵所有人應秉持著聖母的慈愛力量，把愛透過擁抱，傳遞給身邊每一個人，也將這份愛帶給雲腳路上，走進監所相遇的每個人，讓所有人都能感受到愛與擁抱的力量。

雲腳首日，劉若瑀與團員雲腳約30公里，同時走進屏東監獄，透過影片、優人神鼓演出，劉若瑀帶著甫由天下文化發行的新書《77個擁抱：一場冒險，看見自己》中，深刻的生命經驗，與收容人分享一路走來進監所教鼓、以及與這些特殊的團員相處的人生經歷。

「77個擁抱」計畫源自於2014年「美麗台灣心」雲腳活動後，劉若瑀帶領多位更生人在金瓜石成立新團，她把這些新團員視為兒子般對待，但在近半年相處時間內，雙方遭受許多考驗；但劉若瑀從未放棄，她回首這段過程，用文字匯聚成新書，同時仍堅持要做下去，因此發起雲腳計畫。

劉若瑀表示，她曾跟這群更生人發願要成立藝術學校，因此她將新書《77個擁抱：一場冒險，看見自己》的版稅全數捐出，為嚮往表演的孩子們在金瓜石創立學校，她也邀請社會大眾與企業共襄盛舉，透過購書捐贈給監所，或直接捐款成為「優人生命藝術學校」興辦人，讓夢想能夠成真。

「77個擁抱」雲腳計畫將自9月21日至10月15日，走進西台灣11個監所；而優人神鼓與彰監鼓舞打擊樂團的聯合公益演出，首場將於9月22日於彰化員林演藝廳登場，9月24 日於高雄文化中心圓形廣場戶外免費公演，歡迎民眾蒞臨現場共同以擁抱傳愛，讓改變成真。

(旺報)