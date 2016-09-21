《阿寬》李婷宜、陳志強扮夫妻 23日首播

陳志強（左）教李婷宜講台語。（中天提供）

中天「大愛劇場」《阿寬》9月23日起，每晚8點、10點分別在大愛電視台、中天播出。該劇今天（21）舉行上檔記者會，主角李婷宜、陳志強、林珮君、吳秀珠、陳伶宣、唐林、李冠儀、鄒守宏等藝人均親自出席。

《阿寬》描述日據時代助產士「阿寬」李婷宜的一生。在動盪不安的年代，「阿寬」經歷戰亂、喪夫等種種磨難，拉拔4個小孩長大，而一雙天使般的手，也迎來無數個呱呱落地的新生命。

李婷宜婚後已淡出台灣，這次被《阿寬》的好劇本吸引，決心復出。拍攝過程中，李婷宜順應劇情，常常得跋山涉水、不遠千里前去接生。她印象最深的一場戲是跌落溪谷的劇情，拍攝時，她面對滾滾激流，克服心理恐懼，勇敢一躍而下，還回頭安慰劇組：「我有武打底子，身手很敏捷的！」

不過，事後卻讓劇組嚇懷了，因為當時她剛懷孕卻不自知，居然自己跳水，後面還拍了爆破戲，還好李婷宜平時身體不錯，母子均安。劇中飾演「阿寬」老公的陳志強，打趣地說：「李婷宜的小孩應該取名叫什麼寬，做個紀念。」

陳志強在戲裡是世家子弟，後來因病早逝。他為了演出肺結核的症狀，咳得非常辛苦：「我真的很用心在咳，感覺肺都要咳出來了，應該可以得一個最佳咳嗽獎！」李婷宜則誇陳志強：「他是我對戲這麼多演員中最會哭的男人！」

肯定陳志強的演技之外，李婷宜也很感謝他在拍戲過程中，陳志強不厭其煩地指導她說台語，但也透露，有次因為陳志強太嚴格，加上臨時改詞，壓力超大，忍不住翻臉暴怒：「我就對他大吼『你以為你真的很厲害，什麼都要聽你的嗎？』然後就大哭走掉，可能當時懷孕情緒起伏比較大吧！」陳志強當場嚇呆，趕忙跑去安慰她，經過這次衝突，兩人感情默契反而變得更好，合作起來更順利。

(旺報)