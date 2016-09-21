Target宣布50億美元購回股票計畫

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美零售業者Target周三宣布，該公司董事會通過50億美元的購回股票計畫。

Target表示，將等待目前庫藏股計畫年底到期後，再啟動新一輪購回股票方案，估計會持續運作至2017年。

Target在2012年宣布現行的100億美元實施庫藏股計畫，目前已購買價值88億美元的股票。該公司周三開盤股價揚升1％至69.34美元。

(工商)