「閃亮三姊妹」二姊小珍 挺4月孕肚打戲

李婷宜(右)與懷孕4個月的準媽媽江佩珍。(中天提供)

閃亮三姊妹如今在不同領域各有成就，右起為二姊小珍、大姊小云、妹妹小瑩。(資料照)

「閃亮三姊妹」二姊「小珍」江佩珍今天出席大愛、中天《阿寬》記者會，淡出螢光幕已有8年的她，2年前嫁給資深製作人甯宜文，《阿寬》是她首次掛名當製作人的作品。開心分享現在肚中懷有4個月大的寶寶，孕吐嚴重，《阿寬》這部戲算是好「孕」連連，拍戲期間，女主角李婷宜懷孕，現在拍完要播出，她也接棒懷了寶寶。

小珍說，轉戰幕後製作期間，從編劇、燈光、場務、會計等大小事親力親為，劇組在外拍戲，她也曾放下自尊和身段幫忙洗刷廁所。她透露，大姊小云目前在上海成立行銷公關公司，小妹江佩瑩在平鎮當里長。

(中時)