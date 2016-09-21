日銀推進化版寬鬆政策QQE
為對抗通縮與刺激成長，日本銀(央)行周三宣布進化版的量化與質化寬鬆貨幣政策(QQE)，新版QQE以「殖利率曲線調控」為核心，即購債方案以10年公債殖利率壓低至0為指標，同時保證要讓通膨率拉升至「超出」2％的目標。決策結果出乎市場意料之外，但專家對於日銀達成通膨目標的能力依然存疑。
受日銀意外擴增貨幣政策工具並保證讓通膨超標的激勵，日股由黑翻紅，日經指數收盤大漲1.9％，東證一部指數飆升2.7％；全球股市也跟著日股起舞，德國與法國股市盤中均強攻逾1.2％，Stoxx 600歐股指數大漲1％，美股早盤也開高，3大指數漲幅都逾0.4％。
日圓則大洗三溫暖，日銀公布決策結果後急貶至102.70兌1美元，重貶1％，但後來市場又開始聚焦於日銀貨幣政策已面臨瓶頸也難以達成通膨目標的問題，日圓再度翻盤走升，歐洲交易時段已漲至100.78日圓，升幅達0.9％。
(工商)
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