排廢造假 投資人要求福斯賠償82億歐元

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德國地方法院周三表示，投資人指控德國車廠福斯（VW）因遭揭露排廢軟體作假而股價重挫，導致投資人損失嚴重，要求該車廠賠償82億歐元（約91億美元）。

德國法院指出，已收到1,400件控告福斯的訴訟，原告包括美國退休基金、德國資產基金以及一般投資人。

(工商)