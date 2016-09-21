央行寬鬆政策救市 為政府帶來財源

先進國家央行實施寬鬆政策以振興經濟，也為政府提供更豐厚的財力。根據《華爾街日報》分析央行資料顯示，去年8大已開發國家繳交給自家政府的資金共達約1,490億美元，是2005年400億美元的幾乎4倍。

自金融危機以來，央行砸下數兆美元、日圓、英鎊、歐元購買債券並且放款予商業銀行，藉此降低借貸成本、提振通膨、推升經濟成長。

不過振興經濟政策也是一門有利可圖的生意，因央行放款給資金吃緊的商業銀行，並且收購公債以刺激經濟成長，皆可取得利息收入。

(工商)