躲警追查 逃逸外勞冒險跳下水道逃逸

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警方追緝逃逸外勞，一路追到台三線竹苗交界處。（黎薇翻攝）

1名逃逸外勞為躲避警方查緝，跳下路旁下水道逃跑。（黎薇翻攝）

苗栗縣頭份警分局執行清樓專案，晚間7點半許在頭份市學府路發現2名疑似逃逸外勞上前盤查，1名外勞見到警方隨即逃逸，警方一路追至新竹峨嵋交界處，逃逸外勞竟跳下路旁一處下水道函洞。

為了避免逃逸外勞跳入下水道發生意外，通知消防隊協助搜查救護，經過一個多小時搜尋，確定人不在下水道函洞內。

警方先將另名印尼籍男子逃逸外勞帶回警局，並持續追查逃跑的逃逸外勞行蹤。

(中時)