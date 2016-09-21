瑞莎當媽了 老公看到女兒也喜極而泣

瑞莎和老公喜迎愛女出生。(經紀人提供)

當媽媽的瑞莎，抱著女兒露出小確幸。(經紀人提供)

名模瑞莎21日凌晨1點46分順利自然產下3085公克女兒Nika，老公Mike的家人及瑞莎的家人都一起陪著她，她生產過程大約10分鐘，瑞莎的爸媽說Nika長得很像瑞莎，母女相似度大約90%。

瑞莎開心說，生完到現在都一直看著女兒，覺得女兒好漂亮，捨不得去休息，覺得從女兒身上得到很多活力。她老公Mike全程都陪著，看到女兒那一刻也感動得哭了。

(中時)