U2偵察機加州墜毀 飛行員1死1傷
美國空軍表示，一架U2高空偵察機美國周二（20日）在加州北部執行訓練任務時墜毀，造成1名飛行員喪生，另一飛行員受傷。
BBC報導，這架飛機上午9點在比爾空軍基地起飛後不久墜毀，兩名飛行員成功彈射出艙。
3個多小時後，空軍基地證實其中一名飛行員死亡，另一人傷勢不明。
在此次事故發生前，美國空軍擁有33架U2偵察機，其中5架訓練機與20日發生事故的飛機機型相同。
美國空軍並未就此次事故的原因給出明確說明。
U2偵察機，外號「蛟龍夫人」(Dragon Lady)，是一款升限超過21336米的高空偵察機，飛行高度是普通商業飛機的兩倍，而且以操縱難度高著稱。
1960年，一架U2偵察機曾在蘇聯上空被擊落。
美國方面已數次提及U2偵察機的退役計劃。如今，得益于飛行高度基本一致、且續航時間超過30小時的全球鷹無人機，U2偵察機的退役時間預定在2019年。
U-2偵察機可以加油2950加崙，儘管它無法在空中加油，但它通常可以飛行12-13個小時。
1962年，U-2偵察機捕捉到了蘇聯在古巴部署導彈的畫面，這引發了古巴導彈危機。
(旺報)
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