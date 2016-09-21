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美空軍提出匿踪加油機構想

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Boeing-797
在網路上流傳的波音797，波音否認這個計畫，不過他們確實在進行飛行翼計畫。(圖/網路)

美國空軍認為在未來的空域環境中，敵方的防空能力會愈來愈進步，因此美國空軍除了需要有匿蹤能力的第五代戰機以外，還需要能跟隨F-22、F-35一同前進的匿蹤空中加油機，以確保戰機的遠程、長時間作戰能力。

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X-48B
波音與NASA共同研發的X-48B概念機，與B-2不同之處在於發動機採用外掛式，如此較方面維修與換裝。(圖/NASA)

國防新聞(Defense NEWS)報導，雖然美國空軍正在接收KC-46「飛馬座」(Pegasus)加油機，但是他們已經在規畫下一代加油機需要有匿踪外型。該計畫稱作為KC-Z，目前將朝飛行翼造形(Flying wing)來設計。

美國空軍最新的KC-46加油機是以波音767的機體進行改裝，大致上與原有的KC-135沒有太大的差別，也不具備匿踪能力。而未來的KC-Z，預計在2030年到2035年間完成，現在美國空軍正在爭取相關研發預算。

X-48B
波音X-48B計畫的最終實用化設想，很可能就是匿踪加油機KC-Z的外型。(圖/波音公司)

剛好波音公司也在進行X-48飛行翼的研究計畫，預計做為下一代超廣體客機之用，在網路上被暫稱為波音797，並且已經有一些概念圖傳出，雖然波音澄清那僅是用Photoshop的惡作劇，但是波音已經在執行相關研究，在未來也很可能就會將研究成果應用到KC-Z加油機計畫上。

(中時電子報)

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關鍵字：加油機波音飛行翼KC-ZKC-46
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