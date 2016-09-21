福建省和騰訊達成戰略合作

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我要評比

中新社報導，福建省政府和中國大陸互聯網巨頭騰訊公司21日在福州簽署戰略合作協議，達成全面的「互聯網+」戰略合作，涵蓋內容產業、VR產業、創新創業、城市服務等領域。

根據協議，雙方將在未來3年透過全面的「互聯網+」戰略合作，推動成立10個合作平台、孵化100個優質互聯網項目、開設1千個優質公眾號、培養1萬名互聯網領域人才。

(工商)