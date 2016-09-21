藍營議員退席預算追加案難產 民進黨批手段野蠻

民進黨開記者會批國民黨手段野蠻、漠視民意！（陳世宗攝）

國民黨議員全數退席，只留楊正中一人，要求清點人數，因現場人數不足，預算未完成二讀程序，保留下次會議再行審議。（陳世宗攝）

台中市議會21日召開第2屆第6次臨時會，審議台中市105年度地方總預算第2次追加減預算案，遭國民黨團強力杯葛，預算未通過，民進黨團隨即召開記者會，嚴厲譴責國民黨議員手段野蠻，漠視民意。

台中市105年度地方總預算第2次追加減預算案，歲入追加15億3千多萬元，歲出追加27億2千多萬元，市議會21日進行三讀議案第二讀會議程，國民黨議員卻以不滿民政局里鄰長背心預算為藉口，讓所有預算通通卡關，提出「額數問題」，國民黨議員全數退席，只留楊正中一人，要求清點人數，由於現場人數不足，預算未完成二讀程序，保留下次會議再行審議。

民進黨團總召吳敏濟與黨籍議員隨即召開記者會，強烈譴責國民黨團「再怎麼野蠻，也不能預算全部沒過」。

吳敏濟表示，這次臨時會追加預算，包含補助老人健保費、托育一條龍，幼兒學前教育補助、橋樑修護等等，攸關台中市275萬市民權益，這次追加預算，經過臨時會10天會期嚴格審查，期間包含一讀、委員會小組審查等程序，每一筆預算都是議員們詳加討論、協商的結果。

未料，國民黨一位議員，就擋下追加減預算案，對於國民黨團以野蠻、粗暴的方式杯葛預算，民進黨團嚴厲譴責。議員何敏誠指出，國民黨團忽視二讀結果，以清點人數等方式來杯葛預算，造成10天會期議事空轉，不只毫無道理，更是拉著全台中市民的權益一同陪葬。

議員邱素貞說，二讀未通過，包括路平、小型工程延宕，例如信義街打通銜接樂業二路，影響建國市場聯外交通，漠視廣大民意，浪費會期時間，有虧民代職守。

(中時)