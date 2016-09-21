欣賞《一把青》戲服 公視24小時不打烊

吳慷仁以《一把青》拿影帝呼聲高。(公視提供)

吳慷仁(右)與導演曹瑞原。(公視提供)

吳慷仁(右起)、公視總經理丘岳及導演曹瑞原。(公視提供)

公視旗艦文學大戲《一把青》今年風光入圍金鐘獎13項，是大贏家。該劇導演曹瑞原、飾演郭軫的吳慷仁及公視總經理丘岳前一同出席公視金鐘入圍陳設展開幕。吳慷仁看到現場展出的第十一大隊的飛行服，直說懷念。公視總經理丘岳表示，公視以金鐘入圍陳設展，表達對入圍團隊的謝意與敬意。公視秉持公共媒體精神，培育好的團隊製作優質節目，一同為影視產業繼續努力下去。

對於《一把青》獲得入圍13項肯定，曹瑞原謙虛說：「我常跟演員說，不論得不得獎，做一件事能感動人，就是最大的獎賞。」他看到吳慷仁正在為公視的《麻醉風爆2》增壯14公斤至82公斤，稱讚：「態度決定一切！未來吳慷仁必會大放光芒。」吳慷仁也期許自己未來能挑戰不同類型的戲劇與角色。

吳慷仁去年以《麻醉風暴》、《客家劇場- 出境事務所》分別入圍迷你劇集男配角獎及戲劇節目男主角獎，最後以《麻醉風暴》奪下迷你劇集男配角獎；今年他再度以《一把青》入圍戲劇節目男主角獎，與邱澤，及王傳一、單承矩、傅孟柏角逐同獎項。

今年的「金鐘新生兒」連俞涵，以《一把青》雙料入圍女主角與新人獎。問吳慷仁對於連俞涵的建議，吳慷仁笑說：「不要跌倒就好！」他說，去年他對一同入圍的《客家劇場- 出境事務所》女主角黃姵嘉說：「妳要搏版面，妳就跌倒。我去扶妳，英雄救美，隔天報紙版面就是我們的了。」

《一把青》原是白先勇作品《台北人》中的一篇短篇故事，曹瑞原力邀電視劇《回家》的編劇黃世鳴，改編成30集的文學劇。製作團隊步履遍及台灣、南京、上海等地勘景、選角、考據，耗時三年、投資逾1億8千萬元，網羅楊謹華、天心、連俞涵、楊一展、吳慷仁、鍾承翰、藍鈞天、班鐵翔、樊光耀、溫貞菱、莊心瑜、李劭婕、李程彬、施名帥等中生代、新生代演員主演。

該劇描寫1945年抗戰勝利，男人們的戰爭結束了，女人們的才開始。朱青（連俞涵飾），師娘楊謹華（楊謹華飾），小周（天心飾），三個女人，雖然曾相互背叛、傷害，但依然守著對方那臉上淡去的紅妝及滄桑…血灑藍天的男人看不到為之奮戰的王朝，城邑傾滅後的殘恒，女人才能得見，才是見證…。

公視金鐘入圍陳設展自即日起至10月中旬，於公視A棟一樓展出，24小時不打烊。目前《一把青》也在每週一至五下午兩點於公視播出。

此外，劇迷千呼萬喚的《一把青》劇本書自9月22日起上市，露天、博客來、誠品、金石堂、讀冊販售，一套880元，9月22日前預購享優惠價79折695元。

(中時)