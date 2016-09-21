中國人民銀行：將增強SDR作用

中國人民銀行21日晚間轉載新華網文章稱，將增強SDR作用，推動國際金融架構不斷完善。

今年10月1日，人民幣將正式加入國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子，這是人民幣國際化的重要里程碑。

在不久前閉幕的20國集團（G20）杭州領導人峰會上，中國國家主席習近平表示，G20應不斷完善國際貨幣金融體系，充分發揮SDR的作用。G20各國一致回應習近平倡議，在杭州峰會上形成增強SDR作用共識的重要成果。

(工商)