《甘味》妖女吳花慘遭3女輪流掌摑 下秒變活屍網讚超狂編劇

八點檔《甘味人生》中吳花與朱火爐被騙中了生化武器的毒，竟臉冒紫黑青筋成為活屍。（圖／取材自甘味人生臉書）

此外，吳花（中）在今日播出的節目中，慘遭3名女星輪流掌摑。（圖／取材自李新臉書）

八點檔《甘味人生》自開播以來，屢屢因為誇張劇情引發討論，其中話題最多的，莫過於劇中每辦必有人鬧場的婚禮場景，繼先前杜薇薇（蔡裴琳飾）化身美少女戰士，拿著寶貝球準備收服「壞寶貝」林海茵（高宇蓁飾）後，在今日播出的節目中，上演吳花（李新飾）慘遭扮成古代人物的3名女演員輪流掌摑，讓網友拍手叫好直呼：「多打幾下！」

在今晚播出的第302集中，高媛媛（林筳諭飾）、朱雨荷（許孟甯飾）、羅彩燕（許鈞鈞）、顏巧苓（林玟誼飾）、陸玉瑤（蘇意菁飾）等人化著濃妝，喬裝成古代人物花木蘭、小喬、武則天，現身朱火爐與吳花的訂婚現場大鬧，當眾人真面目被揭穿後，讓2人驚愕莫名，隨後朱雨荷、羅彩燕母女架住朱火爐，其餘3女則輪流掌摑吳花，不少網友看了後直呼「多打幾下，超爽的！」、「今晚最期待」，更有人笑說：「打開電視就為了看這幕」。

而在大亂鬥結束後，緊接著出場的是朱火爐現任妻子周曉菁（曾莞婷飾）與呂安雅（羅巧倫飾），2人被騙中了新研發的生化武器之毒，臉上蔓延紫藍色青筋，配合演出的婚禮公司員工還發狂倒地抽蓄，讓原先不相信的2人陷入恐慌，而周曉菁用計要吳花與朱火爐互相攻擊，直接考驗他們的愛情與人性，宛如電影《屍速列車》般，再度令網友笑到崩潰，狂讚編劇「好狂！」

(中時電子報)

網友入戲太深，直呼看吳花被打「超爽」。（圖／翻攝自甘味人生臉書）