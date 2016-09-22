爭冠失利 張泰山結束日本獨立聯盟球季
「森林王子」張泰山21日晚間結束生平第1個旅外球季，準備束裝返國。由於所屬的日本職棒獨立聯盟之中的四國聯盟「德島藍襪隊」，在季後賽連續兩戰以4比8（20日）、1比2敗給「愛媛橘子海盜隊」，因愛媛是上、下半季冠軍，未戰先以1勝領先，所以是以3連勝擊敗德島，贏得今年四國聯盟冠軍，寫下2連霸。
愛媛隊有前義大犀牛投手陽建福、前興農牛日籍左投正田樹助陣，都是張泰山的老隊友，愛媛隊將參加10月1日開打的「獨立聯盟日本一」決戰（總冠軍賽）。
21日德島、愛媛第2戰9局上陽建福上場後援，代打的張泰山剛好是最後一打席，結果擊出高飛球被接殺，未能開轟追平比數或延續攻勢，阿福救援成功。
結束第1個旅外球季，張泰山未來何去何從尚未可知？許多球迷都希望他返國完成中職生涯300轟，但不知還有沒有機會？
無論如何，張泰山在臉書PO文感謝家人、球團、教練、隊友與日本、台灣兩地球迷的支持！全文如下：
「你們掉下的眼淚我真的很不捨，賽後我對你們與教練說出感恩的話，謝謝大家給(歐吉將)最棒的一個球季，輸球,掉淚是當球員必經過的事，這只是球季的結束不是終點，你們的夢還沒達成~在講的過程中看到你們的淚流不止，我的翻譯辣妹也哭紅了雙眼，我只能說你們真的很棒~
我在獨立聯盟打球的旅程也在這一場比完而結束，用臉書寫日記~記載我在四國生活的點滴也準備要結束了，
(最後的感想)
在這我又燃起熱愛棒球的初衷，無論你在中職有多傲人的成績，來到這你都必須要能放下身段，當起值日生幫全隊洗碗筷，賽前掛廠商布條，賽後一起整理球場等等，我在這裡打球很快樂，謝謝球團對我的尊重，謝謝這裡的阿公阿嬤每當我上去打擊都會大喊我的名字，謝謝德島電視臺記錄我在這裡的生活，謝謝這裡的小球員跟我零距離的互動，謝謝我的辣妹翻譯兼褓母(樂樂)，更感謝臺灣的你(妳)們還專程來德島為我加油，我跟我太太與孩子跟大家說~謝謝您們~我真的很感動~」
(中時電子報)
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