感恩之夜！後龍國小扯鈴隊和雲門等團隊將在兩廳院廣場演出
宏碁歡慶四十週年，23日將舉辦感恩之夜活動，當晚有雲門舞集與朱宗慶打擊樂團兩大國際藝文團隊，同時也特別邀請、贊助苗栗後龍國小扯鈴隊，以「舞動飛揚、鈴耀青春」為主題暖場演出。
施振榮表示，台灣不缺人才，只缺舞台，後龍國小扯鈴隊曾在國際賽事中拿第一，為台灣爭光，表現十分出色，「希望藉此機會，給後龍國小的小朋友有展現自己的舞台，希望他們的努力能讓更多人看得見。」
施振榮表示，宏碁四十週年慶要特別感謝全民對Acer品牌的支持，9月23日在兩廳院藝文廣場安排的藝文演出，歡迎全民免費入場觀賞（18:00~19:35開放入場），也藉此感謝大家對Acer品牌長期以來的支持。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。