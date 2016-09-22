感恩之夜！後龍國小扯鈴隊和雲門等團隊將在兩廳院廣場演出

後龍國小扯鈴隊將在23日於兩廳院藝文廣場演出。（宏碁提供）

宏碁歡慶四十週年，23日將舉辦感恩之夜活動，當晚有雲門舞集與朱宗慶打擊樂團兩大國際藝文團隊，同時也特別邀請、贊助苗栗後龍國小扯鈴隊，以「舞動飛揚、鈴耀青春」為主題暖場演出。

施振榮表示，台灣不缺人才，只缺舞台，後龍國小扯鈴隊曾在國際賽事中拿第一，為台灣爭光，表現十分出色，「希望藉此機會，給後龍國小的小朋友有展現自己的舞台，希望他們的努力能讓更多人看得見。」

施振榮表示，宏碁四十週年慶要特別感謝全民對Acer品牌的支持，9月23日在兩廳院藝文廣場安排的藝文演出，歡迎全民免費入場觀賞（18:00~19:35開放入場），也藉此感謝大家對Acer品牌長期以來的支持。

(中時)