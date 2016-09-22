2016台南潮流時尚秀 10月1日藍晒圖登場

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台南市觀光旅遊局匯集國內頂尖設計師與在地產業，運用台南在地布料設計60套作品，10月1日將於「2016台南潮流時尚秀」展演。(觀旅局提供)

藍晒圖化身時尚舞台。(觀旅局提供)

你知道台灣紡織業重鎮在哪？很多人熟知台南歷史文化深厚，卻不知台南坐擁流行時尚產業，台南市觀光旅遊局匯集國內頂尖設計師與在地產業，運用台南在地布料設計60套作品，10月1日將於「2016台南潮流時尚秀」展演。

觀光旅遊局局長王時思說，織布或是設計師的打樣、裁縫，都是台南的強項，一直以來，台南各紡織大廠致力於發展創新核心技術，早已因織品布料的超高品質，受到跨國品牌青睞，這次，特別舉辦這場整合業者的時尚大秀，邀請台南國際級彩妝及妝髮加持，台南時尚產業日後必能大放異彩。

王時思說，「2016台南潮流時尚秀-2017 s/s TAINAN X IN-PRINT 印．映」，結合在地嘉方實業、明林蕾絲、加圖實業、和明紡織、宏遠興業、鑫韋布莊、旭泰刺繡、CITYCOLOR及米蘭時尚髮型等多家在地企業，以及匯集國內頂尖設計師於一身，精彩可期。

活動邀請曾任夏姿顧問、名聞於國際時尚圈的吳忠信，以「IN-PRINT印．映」做為本次時尚秀主題，透過6位國內知名設計師潘黛麗、許仁宇、楊雪琪、胡雅娟、張伊萍與汪俐伶巧手，編織出一幅幅光影交織的圖畫。

王時思強調，時尚秀精髓在於，60套作品幾乎都是利用在地織品布料作為基本元素，藉由國內設計師優雅演繹，融合古都特色時尚精品透過頂尖模特兒完美呈現，希望讓觀者烙下「台南原來很時尚」的記憶。

(中時)