2016台南潮流時尚秀 10月1日藍晒圖登場
你知道台灣紡織業重鎮在哪？很多人熟知台南歷史文化深厚，卻不知台南坐擁流行時尚產業，台南市觀光旅遊局匯集國內頂尖設計師與在地產業，運用台南在地布料設計60套作品，10月1日將於「2016台南潮流時尚秀」展演。
觀光旅遊局局長王時思說，織布或是設計師的打樣、裁縫，都是台南的強項，一直以來，台南各紡織大廠致力於發展創新核心技術，早已因織品布料的超高品質，受到跨國品牌青睞，這次，特別舉辦這場整合業者的時尚大秀，邀請台南國際級彩妝及妝髮加持，台南時尚產業日後必能大放異彩。
王時思說，「2016台南潮流時尚秀-2017 s/s TAINAN X IN-PRINT 印．映」，結合在地嘉方實業、明林蕾絲、加圖實業、和明紡織、宏遠興業、鑫韋布莊、旭泰刺繡、CITYCOLOR及米蘭時尚髮型等多家在地企業，以及匯集國內頂尖設計師於一身，精彩可期。
活動邀請曾任夏姿顧問、名聞於國際時尚圈的吳忠信，以「IN-PRINT印．映」做為本次時尚秀主題，透過6位國內知名設計師潘黛麗、許仁宇、楊雪琪、胡雅娟、張伊萍與汪俐伶巧手，編織出一幅幅光影交織的圖畫。
王時思強調，時尚秀精髓在於，60套作品幾乎都是利用在地織品布料作為基本元素，藉由國內設計師優雅演繹，融合古都特色時尚精品透過頂尖模特兒完美呈現，希望讓觀者烙下「台南原來很時尚」的記憶。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。